كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا باكتساح غينيا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 13:51

كتب : محمد سمير

ثريا محمد - منتخب مصر سيدات السلة

افتتح منتخب سيدات مصر لكرة السلة مشواره في بطولة إفريقيا بفوز سهل على منتخب غينيا بنتيجة 102-58.

وتقام بطولة إفريقيا لنسخة 2021 في الكاميرون بمشاركة 12 منتخبا ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار غينيا والسنغال.

وجاءت نادين سلعاوي في قائمة اللاعبات المصريات الأكثر تسجيلا للنقاط بـ 20 نقطة يليها ثريا محمد بـ 15 ثم هاجر عامر بـ 14.

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وكانت الفترة الأولى متقاربة بين الفريقين إذ تقدم منتخب سيدات مصر بنتيجة 20-18 قبل أن ينهي الجولة الثانية بنتيجة 45-37.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة مصرية بالفوز 33-9 ليصبح إجمالي النتيجة 78-46 قبل الجولة الختامية.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في الثالثة من عصر غدا الإثنين أمام السنغال ضمن مباريات ختام دور المجموعات.

وكان منتخب السنغال قد وصل إلى نهائي الثلاث نسخ الأخيرة من بطولة إفريقيا وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الدور ربع النهائي مباشرة بينما صاحبا المركزين الثاني والثالث يلعبان تصفية التأهل لذلك الدور.

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