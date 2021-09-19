تشكيل جالاتا سراي - مصطفى احتياطي ودرويش أوجلو يقود الهجوم
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 13:55
كتب : FilGoal
أعلن جالاتا سراي تشكيله لمواجهة ضيفه ألانيا سبور اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويجلس مصطفى محمد مهاجم مصر احتياطيا بينما يقود خليل درويش أوجلو هجوم فريق الأسود.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: فرناندو موسليرا
الدفاع: باتريك فان آنهولت - كريستيان لوينداما - فيكتور نيلسون - دي أندري يدلين
وسط الملعب: تايلان أنتاليالي - بركان كوتلو - كريم أكتور كوجلو - أوليمبيو موروتان - أليكساندرو سيسالداو
الهجوم: خليل درويش أوجلو
ويحتل جالاتا سراي المركز السابع في ترتيب الدوري بعد فوزين وتعادلين في أول 4 جولات.
وسيحل الفريق ضيفا على قيصري سبور يوم الأربعاء في الدوري.
📢 Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'imiz ve yedeklerimiz! #GSvALN👇 pic.twitter.com/dn6sxguPUa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 19, 2021