تشكيل جالاتا سراي - مصطفى احتياطي ودرويش أوجلو يقود الهجوم

أعلن جالاتا سراي تشكيله لمواجهة ضيفه ألانيا سبور اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري التركي.

ويجلس مصطفى محمد مهاجم مصر احتياطيا بينما يقود خليل درويش أوجلو هجوم فريق الأسود.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: فرناندو موسليرا

الدفاع: باتريك فان آنهولت - كريستيان لوينداما - فيكتور نيلسون - دي أندري يدلين

وسط الملعب: تايلان أنتاليالي - بركان كوتلو - كريم أكتور كوجلو - أوليمبيو موروتان - أليكساندرو سيسالداو

الهجوم: خليل درويش أوجلو

ويحتل جالاتا سراي المركز السابع في ترتيب الدوري بعد فوزين وتعادلين في أول 4 جولات.

وسيحل الفريق ضيفا على قيصري سبور يوم الأربعاء في الدوري.