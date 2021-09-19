أحمد دياب لـ في الجول: الأربعاء أول اجتماع لرابطة الأندية.. ولايمكننا التحدث عن لجنة المسابقات الآن

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 12:50

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رابطة الأندية

تحدث أحمد دياب عضو لجنة رابطة الأندية عن كواليس اجتماع اليوم الأحد لتدشين الرابطة من مقر اتحاد الكرة.

وضمت رابطة الأندية 5 أعضاء حتى الآن. (مزيد من التفاصيل)

وقال دياب عبر FilGoal.ocm: "اجتمعنا مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وكان لديهم اعتذارين من محمد فضل ومحمد عبد السلام وبالتالي فاز الخمسة مرشحين الأخرين بالتزكية".

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وأضاف "سيتم تعيين اثنين آخرين من المرشحين من اتحاد الكرة ليكون أول اجتماع تنظيمي للرابطة يوم الأربعاء 22 سبتمبر".

وكشف دياب "ستكون هناك انتخابات داخلية يوم الأربعاء لاختيار الرئيس والنائب في رابطة الأندية".

وتابع عضو رابطة الأندية "الجمعية العمومية للرابطة هم أندية الدوري الممتاز وسيتم وضع نظام أساسي يوضح جميع الصلاحيات والخطط المقبلة".

وواصل "لا يمكننا التحدث عن رئيس لجنة المسابقات المقبل قبل انعقاد أول اجتماع واتخاذ القرارات".

واختتم تصريحاته "لجنة الحكام تابعة لاتحاد الكرة لكن إدارة المسابقة وحقوق الأندية من تخصص رابطة الأندية".

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