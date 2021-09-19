عمرو جمال: اخترت فاركو بسبب استقراره.. أتمنى العودة لمنتخب مصر

أعرب عمرو جمال عن سعادته بالانتقال لفاركو الذي انضم له من الأهلي بعقد يمتد إلى 2024.

عمرو جمال النادي : فاركو فاركو

وقال المهاجم في فيديو بثه حساب النادي:"أي لاعب يريد استقرار المنظومة، وهذا ما رأيته في فاركو".

وأضاف "تحدثت مع الإدارة، ناد سمعته جيدة وهذا شيء هام بالنسبة لي. استفدت كثيرا من التنظيم والاستقرار في نادي طلائع الجيش".

واستمر اللاعب البالغ عمره 30 عاما "العودة لمنتخب مصر لن تأتي إلا بتعب أكثر من الموسم الماضي. أحب لقب الغزال الذي يطلقونه علي".

ولعب عمرو جمال للأهلي وبيدفيست وهلسنكي وطلائع الجيش.

وشارك في 127 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 31 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

ومثل عمرو منتخب مصر في 19 مباراة وسجل 3 أهداف.

وآخر ظهور له مع الفراعنة كان في نوفمبر 2017.