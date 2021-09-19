وفاة جريفز الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي وبطل العالم 1966

توفي جيمي جريفز أسطورة الكرة الإنجليزية صباح الأحد في منزله عن عمر يناهز 81 عاما.

المهاجم الأسبق لتوتنام وتشيلسي هو رابع أكثر من سجل لمنتخب إنجلترا عبر التاريخ برصيد 44 هدفا خلال 57 مباراة.

وكان بطلا للعالم مع منتخب الأسود الثلاثة في 1966 حين فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 في ملعب ويمبلي.

وجريفز هو أكثر من سجل لنادي توتنام عبر التاريخ، 266 هدفا.

وهو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سواء بنظامه الحالي أو السابق، أحرز 357 هدفا.

وأكثر من نال لقب الهداف برصيد 6 مرات، 1958-1959 و1960-1961 مع تشيلسي، ومواسم 1962-1963 و1963-1964 و1964-1965 و1968-1969 مع فريق سبيرز.

توج بالدوري الإيطالي مع ميلان موسم 1961-1962 وحقق 5 ألقاب مع توتنام أبرزها كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1962-1963.

ولعب جريفز لوست هام يونايتد وبرينتوود وشيلمسفورد وبارنت ووودفورد تاون واعتزل عام 1980 وعمره آنذاك 40 عاما.

وشارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 1962 ويورو 1968.