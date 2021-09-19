مران الزمالك - انتظام شبانة.. وتدريبات تأهيلية لـ أبو الفتوح

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

محمود شبانة

انتظم محمود شبانة مدافع فريق الزمالك الجديد بالتدريبات الجماعية في مران اليوم الأحد بينما أدى أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية.

محمود شبانة

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان شبانة قد حصل على راحة من تدريب أمس بسبب شكواه من الإجهاد مما دفع الجهاز الطبي منحه راحة قبل الانتظام في تدريب الفريق اليوم.

بينما أدى أحمد أبو الفتوح تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأحد.

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وفضل الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون منح اللاعب راحة من المشاركة في التقسيمة والاكتفاء بخوض التدريبات التأهيلية.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معكسر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولاستئناف مسابقة كأس مصر.

وكان كارتيرون قد خصص فقرة بدنية للاعبين وتولى البرتغالي فيرناندو الإشراف على التدريبات البدنية.

وينتظر الزمالك موعد مباريات استئناف كأس مصر بعدما ضمن الفريق التأهل إلى نصف النهائي.

ويواجه الزمالك فريق أسوان في نصف النهائي والمقرر إقامته عقب التوقف الدولي المقبل بعد منتصف أكتوبر.

مران الزمالك محمود شبانة أبو الفتوح
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