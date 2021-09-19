خبر في الجول – استكمال مفاوضات تجديد بنشرقي لـ الزمالك بعد معسكر الإسكندرية

يستكمل نادي الزمالك مفاوضات التجديد مع أشرف بنشرقي النجم المغربي للفريق عقب معسكر الفريق بالإسكندرية.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com، ينوي مسؤولو الزمالك عقد جلسة مع بنشرقي عقب العودة من الإسكندرية لاستكمال مفاوضات التجديد بين الطرفين.

المفاوضات بين الزمالك وبنشرقي كانت متوقفة على بند واحد، وهو الشرط الجزائي في التعاقد، ليقرر الزمالك منح فترة تفكير للاعب.

ويرى مسؤولو الزمالك بأنهم في حالة الإيقاف عن القيد كما هو الوضع حاليا، فسيكون من الأنسب هو صرف الأموال التي كانت ستصرف للصفقات، في تجديد تعاقدات اللاعبين، وعلى رأسهم بنشرقي.

الزمالك بدأ اليوم الأحد معسكر في الإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في مصر.

وسيستمر المعسكر لأسبوعين، قبل أن يجلس الزمالك مع اللاعب بعدها مجددا.

تعاقد بنشرقي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعد موسمين قضاهما مع الفريق.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري لموسم 2020/2021 للمرة الـ13 في تاريخه، ويستعد لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.