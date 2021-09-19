ليوناردو مهاجما تقرير ليكيب عن راتب ميسي: خطأ وغير مقبول

هاجم ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان صحيفة ليكيب الفرنسية التي زعمت أن ليونيل ميسي نجم الفريق سيحصل في 3 سنوات على 110 ملايين يورو.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وهو ما نفاه البرازيلي بالقول في تصريحات صحفية:"هذا أمر غير مقبول، تقرير خاطئ تماما".

وواصل "هذه قلة احترام، لم يعجبنا ما حدث. لا أفهم، لماذا الآن؟ تقرير بعيد تماما عن الحقيقة، سواء عن المدة أو الراتب".

وأتم "هناك شروط سرية، لكني أقول إن ما كُتب ليس صحيحا. مدة العقد سنتان".

وكتبت ليكيب أن ميسي سيحصل على 30 مليون يورو في موسمه الأول مع الفريق الفرنسي ثم 40 مليون يورو في الموسمين التاليين.

وانتقل النجم الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما إلى باريس بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وشارك ميسي في مباراتين مع الفريق.