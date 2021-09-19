سولشاير يرد على انتقاد فرديناند لـ رونالدو: لا تعلق على أشياء لا تعلمها

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

يونايتد

رد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على تصريحات ريو فرديناند نجم الفريق السابق التي انتقد فيها ظهور كريستيانو رونالدو في المنطقة الفنية خلال لقاء يانج بويز السويسري.

وظهر رونالدو نجم يونايتد بجوار سولشاير في المنطقة الفنية أثناء المباراة التي خسرها يونايتد بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وعلق فرديناند على الأمر بالقول في تصريحات تلفزيونية:"لو أنا المدرب علي أن أكون صريحا وأقول له اجلس".

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ورد سولشاير بالقول في تصريحات صحفية:"ريو مرة أخرى يعلق على أمور لا يعلم حقيقتها. كان على الحكم إشهار البطاقة الصفراء لمارتينز بيريرا حين أسقط نيمانيا ماتيتش. برونو فرنانديز ورونالدو فجأة كانا بجواري".

وأضاف "وقفا للحظات وصرخا للحكم (اعتراضا على قرار). وهذا بسبب عدة قرارات ضدنا، بعد ذلك جلس رونالدو وبرونو. نعرف أنه مسموح لشخص واحد بالوقوف في المنطقة الفنية سواء أنا أو مايكل كاريك أو ميك فيلان أو كيران ماكينا".

وأتم "كان على الحكم طرد لاعب يانج بويز، لذلك لا مشكلة لدي تجاه ما فعله رونالدو وبرونو. الأمر ليس كأن رونالدو كان يوجه اللاعبين، لا".

وسجل رونالدو هدف يونايتد قبل أن يخرج مستبدلا في الشوط الثاني.

واستطاع يانج بويز قلب النتيجة إلى فوز ثمين على فريق الشياطين الحمر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحل يونايتد ضيفا اليوم الأحد على فريق وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد رونالدو سولشاير
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