صن: يونايتد الأقرب لـ بيلينجام

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

جود بيلينجام - بوروسيا دورتموند

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد الأقرب للظفر بخدمات جود بيلينجام لاعب وسط دورتموند.

جود بيلينجام

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وأشارت صن إلى اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بانتداب اللاعب البالغ عمره 18 عاما.

لكن يونايتد الأقرب للحصول على لاعب إنجلترا.

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وتألق بيلينجام مع دورتموند الذي انضم له في 2020 قادما من برمنجام سيتي.

شارك في 53 مباراة مع دورتموند وسجل 6 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ومثل بيلينجام منتخب إنجلترا في 8 مباريات وكان في قائمة الفريق التي خسرت نهائي يورو 2020.

بيلينجام مانشستر يونايتد
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