صن: يونايتد الأقرب لـ بيلينجام
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 10:50
كتب : FilGoal
قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد الأقرب للظفر بخدمات جود بيلينجام لاعب وسط دورتموند.
جود بيلينجام
النادي : بوروسيا دورتموند
وأشارت صن إلى اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بانتداب اللاعب البالغ عمره 18 عاما.
لكن يونايتد الأقرب للحصول على لاعب إنجلترا.
وتألق بيلينجام مع دورتموند الذي انضم له في 2020 قادما من برمنجام سيتي.
شارك في 53 مباراة مع دورتموند وسجل 6 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.
ومثل بيلينجام منتخب إنجلترا في 8 مباريات وكان في قائمة الفريق التي خسرت نهائي يورو 2020.
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