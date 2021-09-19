صن: يونايتد الأقرب لـ بيلينجام

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد الأقرب للظفر بخدمات جود بيلينجام لاعب وسط دورتموند.

جود بيلينجام النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

وأشارت صن إلى اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بانتداب اللاعب البالغ عمره 18 عاما.

لكن يونايتد الأقرب للحصول على لاعب إنجلترا.

وتألق بيلينجام مع دورتموند الذي انضم له في 2020 قادما من برمنجام سيتي.

شارك في 53 مباراة مع دورتموند وسجل 6 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ومثل بيلينجام منتخب إنجلترا في 8 مباريات وكان في قائمة الفريق التي خسرت نهائي يورو 2020.