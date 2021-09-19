فرج عامر: رفضنا إتمام الصفقة التاريخية بسبب طلبات اللاعب

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 10:27

كتب : FilGoal

فرج عامر رئيس سموحة

أوضح فرج عامر رئيس سموحة تراجع ناديه عن إتمام صفقة وصفها في وقت سابق بـ"التاريخية" وذلك بسبب طلبات اللاعب على حد وصفه.

وقال عامر عبر حسابه في فيسبوك:"رفضنا إتمام الاتفاق مع لاعب الدوري الإسباني (الصفقة التاريخية) بالرغم من عدم تحمل نادي سموحة أي أعباء مالية سواء إعارته أو قيمة عقده الذي وافق أن يكون موسما واحدا".

وأضاف "سبب الرفض هو رغبة اللاعب في الحصول على مزايا في الإعاشة وبوليصة تأمين خاصة طوال تواجده، وحراسة وسائق خاص وهو ما لا يحصل عليه أي لاعب في الفريق، وهو مبدأ مرفوض لدينا".

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وكان سموحة أعلن يوم السبت اقترابه من إبرام صفقة "تاريخية" قبل أن يوضح عامر أن اللاعب المنشود مهاجم ينتمي للدوري الإسباني.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد وأليا سيلا وعبد الرحمن عامر وعمار شرف الدين وبهاء مجدي ومصطفى خواجة وحسين فيصل ومهاب أشرف وأحمد رمضان وفهد جمعة.

بينما رحل عنه حسام حسن ومحمود البدري.

ويستعد سموحة لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة في ثمن نهائي كأس مصر والفائز يلعب ضد الأهلي أو إنبي.

سموحة
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