نادر شوقي: 16 من أندية الدوري المصري ترغب في ضم محمد محمود

كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود عن تلقي لاعب الأهلي الشاب لعدة عروض من أندية الدوري المصري.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وقال نادر شوقي عبر قناة الحياة: "هناك 16 ناديا من بين أندية الدوري المصري ترغب في ضم محمد محمود".

وأضاف "اللاعب تلقى عروضا مالية ضخمة للغاية لكنه مصمم على استعادة مستواه أولا مع الأهلي".

وواصل "يجب أن يستمر محمد محمود في الأهلي خلال الفترة الحالية حتى يعتاد على أجواء المباريات والتدريبات بعدما غاب لفترة طويلة للغاية بسبب الإصابة".

وأتم تصريحاته "محمد محمود باق في الأهلي لحين إشعار آخر".

محمود (23 عاما) انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2019، لكنه تعرض لإصابتين متتاليتين في الرباط الصليبي مما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.