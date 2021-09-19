الزمالك: علاقتنا جيدة بمحامي جروس.. وسنحاول جدولة مستحقاته

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 01:21

كتب : FilGoal

كريستيان جروس

شدد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على أن ناديه يعمل على جدولة مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

وقال أدهم عبر قناة الحياة: "جروس طالب الزمالك أكثر من مرة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ولكن الإدارات السابقة لم ترد عليه لذلك اتخذ الإجراءات القانونية الرسمية ضد النادي للحصول على مستحقاته".

وأضاف "لجنة الانضباط أرسلت قرارا أبلغتنا خلاله بضرورة دفع مستحقات جروس بموعد أقصاه 10 أكتوبر ولكننا سنتقدم باستئناف لتأجيل القرار من أجل التواصل مع جروس لمحاولة جدولة هذه المستحقات وهي 662 ألف يورو".

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وأتم تصريحاته "هناك حالة مصداقية بيننا وبين محامي جروس وهو أيضا محامي مساعده الذي حصل على كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك ونأمل أن يساعدنا ذلك في جدولة مستحقات جروس".

وتولى جروس تدريب الزمالك خلال موسم 2018/2019 وقاد الأبيض وقتها للفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك كريستيان جروس الدوري المصري
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