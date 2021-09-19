خبر في الجول - تأجيل حسم ملف بديل أسامة نبيه في الزمالك.. ومحاولات للإبقاء عليه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل حسم ملف بديل أسامة نبيه المدرب العام للفريق في الجهاز الفني.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر تأجيل حسم الملف إلى وقت لاحق من اليوم الأحد.

وذلك بعد عقد جلسة مع أسامة نبيه لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قراره.

لكن المدرب العام السابق يتمسك بقراره وهو الاستقالة من منصبه وفقا لما علمه FilGoal.com.

ويظل الأقرب حتى الآن في حالة عدم إقناع أسامة نبيه بالتراجع عن الاستقالة، هو تعيين عصام مرعي في منصب المدرب العام.

كان أسامة نبيه قد أعلن استقالته من تدريب الزمالك، اعتراضا على بعض الأمور المالية.