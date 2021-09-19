مرعي عن ترشيحه لخلافة نبيه: لا توجد مفاوضات.. ولا أحد يرفض نداء الزمالك

أبدى عصام مرعي نجم الزمالك السابق استعداده لقبول منصب المدرب العام في الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد استقالة أسامة نبيه، بينما نفى وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن.

وقال مرعي في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت 2" :"المجلس قام بعمل رائع حتى الآن، وبعد بطولة الدوري المستحقة كانت جماهير الزمالك في حالة سعادة كبيرة، ولكن بدأت بعض التصريحات تثير البلبلة مما يؤثر على آراء الجمهور".

وأضاف "هذه الأمور تخرج من داخلنا، وبحاجة لشيء من الانضباط والسيطرة وتحديد الاختصاصات. الزمالك لديه قامات كبيرة جدا وحسين لبيب رئيس الزمالك رياضي كبير أشيد به وبمجلسه في الفترة الأخيرة".

وأوضح "ولكن لا بد من ظهور الحقائق وتوضيحها للجماهير. لا أتحدث عن خروج كل الأسرار الداخلية للعلن ولكن توضيح للمشاكل التي مكنها أن تؤثر على مسيرة الزمالك".

ودلل مرعي على هذا الأمر بالأمثلة قائلا: "هناك ملفات قديمة للاعبين أفارقة لا يزال المجلس المؤقت مضطرا للتعامل معها وآخرها 350 ألف دولار لأتشيمبونج. هناك أيضا مشكلة حمدي النقاز لأنه فاز بالقضية ضد الزمالك، وهذا ملف أداره المجلس بذكاء، ولكن دفع هذه الأموال للنقاز تسبب بمشاكل أخرى".

وتابع "هناك ملفات شائكة ويجب أن يكون لدينا متحدث رسمي لديه الاتزان الكافي لنقل الصورة صحيحة وكاملة، لأن مشكلة النادي أننا لا نعرف أين الحقيقة",

وعن تتويج الزمالك بالدوري المصري واصل مرعي: "أراها واحدة من أفضل بطولات الدوري التي حققها الزمالك، لأنه لم يحدث منذ زمن أن يتصدر الزمالك الدوري منذ بدايته وإلى نهايته، رغم تعاقب مجالس الإدارات".

وأخيرا عن ترشيحه لخلافة أسامة نبيه في منصب المدرب العام قال مرعي: "لم يتواصل أحد معي بصفة رسمية، كل ما وصلني عن طريق الهاتف هو بعض المباركات والأمنيات بتواجدي، وتصلني أخبار عن وجودي بقوة ضمن الترشيحات وهو ما يثلج صدري ويسعدني ويشعرني بالفخر لأن نادي الزمالك له فضل كبير علينا، والأهم أن يكون بخير".

وأوضح "أرى نفسي بخبرات 23 عاما في التدريب أني قادر على التواجد في منصب المدير الفني أو المدرب العالم مع مدير فني كبير. من المهم أن تقدم الدعم لهذا المدرب وألا تشعره أنك تحاول انتزاع منصبه. حين تعمل كمدير فني فأنت صاحب القرار الأول والأخير، أما حين تكون المدرب العام فأنت الرقم 2 ولك صلاحيات معينة لمساعدة المدرب واحتواء الفريق".

واختتم "الرفض صعب للغاية، خير الزمالك علينا جميعا وحين نكون خارج النادي يكون هناك شيء من الانتقاد لكي يصبح أفضل، ولكن حين يعرض عليك الزمالك التواجد والمساعدة من الصعب أن تقول لا. هذا شرف لأي نجم لعب في الزمالك وحقق مع البطولات، والوجود هنا يكون ردا لجزء من الجميل ولإسعاد جماهير الزمالك".

يذكر أن الزمالك يبحث عن بديل نبيه في الوقت الحالي، ويتواجد اسم مرعي ضمن قائمة من المرشحين على طاولة مجلس الإدارة.