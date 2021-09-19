جمعة: موقف مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة.. وصلاح لم يتغير منذ مزاملتي له

شدد وائل جمعة مدير منتخب مصر على أن مصير مصطفى محمد يحدده الاتحاد المصري لكرة القدم وليس الجهاز الفني.

وصرّح جمعة عبر أون تايم سبورتس 1: "موقف مصطفى محمد في يد اتحاد الكرة بالكامل وليس الجهاز الفني لأن الواقعة لم تحدث في عهد الجهاز الحالي".

وأضاف: "ستتضح الصورة غدا عندما نرسل قائمة أسماء المحترفين المستدعين".

وأشاد بـ كيروش: "المدرب البرتغالي لعب تصفيات كأس العالم 6 مرات ووصل في 4 منها".

ورفض المقارنة بين الجيل الحالي وجيله: "لا أحب المقارنات، كل جيل يمر بظروفه الخاصة، على سبيل المثال جيلنا رغم النجاحات العديدة التي حققها فإنه لم يصل لكأس العالم مثل هذا الجيل".

وواصل: "منتخب مصر حاليا يملك لاعبا مصنفا عالميا ومن أفضل لاعبي العالم ويتم مقارنته بـ رونالدو وميسي، وهذا وضع لم يكن قائم في جيلنا".

وكشف: "كيروش تحدث معي عن ضرورة أن يكون المعسكر معزولا تماما وتحت السيطرة وأن تُوفَر الحماية للاعبين خصوصا إننا في وقت وباء كورونا، بالإضافة إلى امتلاكنا لاعب عالمي مثل صلاح".

وأتم: "صلاح منذ أن زاملته في المنتخب وحتى الآن لم يتغير، هو نفس الشخص، نحن من نتغير ومن الممكن أن نضعه في وضع قد يضره، أتمنى أن يساعدنا الناس في إبقاء المنتخب بحالة تركيز".

وتلعب مصر مرتين أمام ليبيا في التوقف الدولي المقبل بالجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على أنجولا وتعادل مع الجابون.