بواليا: لم أرغب في ترك الأهلي.. وهذه حقيقة "الغيرة" من شريف

تحدث والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي المعار إلى مالاتيا سبور التركي عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء وما حدث معه حتى رحيله على سبيل الإعارة.

وقال بواليا في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورت 2" :"كان أمامي بعض العروض مثل سيمبا خلال تواجدي مع الجونة ولكن بسبب أدائي تواصل الأهلي معي مجددا وقررت أن أبقى في مصر وأنضم للأهلي".

وأضاف "كانت سعادة كبيرة حين انضممت للنادي الأهلي فهو فريق عظيم وكبير في إفريقيا ومعروف على مستوى القارة، وكان شيئا عظيما أن أرتدي قميص النادي الأهلي وأن يتم تقديمي كلاعب في صفوفه".

وتابع "الوقت الذي قضيته في الأهلي وحتى الآن لم أصل خلاله إلى نسبة 100% من الجودة التي كنت أتوقعها والتي كان يتوقعها مني الجمهور، ولكني أعتقد أني فعلت بعض الأشياء الجيدة للفريق ووضعت الابتسامة على وجوه جماهير الأهلي".

وأوضح "كرة القدم مدورة، هي واحدة في كل الأندية بنفس الوزن ونفس الأبعاد، بعض الأيام تأتي الرياح في شراعك وبعض الأيام تأتي بما لا تشتهي السفن، هي خطة الله وهي الأقدار، أنا أؤدي ولكن هذه هي كرة القدم، أنا أؤدي ولكن لا أستطيع أن أفهم ما الذي حدث".

وواصل بواليا "أنا لاعب محترف وأتقبل الأمور بهذه الطريقة. لم أفهم ثقافة الأهلي قبل أن أدخله وكان يجب أن أقضي بعض الوقت لأفهم هذه الثقافة، كان هناك بعض الأشياء التي يجب أن أتعلمها من هذا الفريق".

وعن الظروف التي أدت إلى رحيله قال: "من الممكن أن يلعب المهاجم ويؤدي ولكن لا يحرز الأهداف. لا ألقي اللوم على أحد فما حدث قد حدث، ولكن ربما لم أفهم ثقافة الأهلي. كنت تحت الضغط، أنا مهاجم صريح مهمتي تسجيل الأهداف وإذا لم أسجل أقع تحت الضغط".

أما عما يقصده بثقافة الأهلي أوضح المهاجم "كل بيت يملك روحا خاصة لهذا المكان، في بيتي والدي يضع قواعد البيت وتعليماته. بالنسبة لي تطلب الأمر بعض الوقت كي أفهم الأهلي والاتجاه الذي سأسلكه، ولكن كلما قضيت الوقت كلما تفهمت هذه القواعد والتعليمات وتلك الروح الموجودة في الفريق".

وتابع بواليا "المهاجم هو من يحاول ويسجل، إذا لم يسجل فهو ليس بمهاجم. بالتأكيد في كل مباراة كنت أشارك لكي أسجل الأهداف وأجعل الفريق يفوز أو أمرر تمريرات حاسمة لهذا الهدف. أنا أستطيع التسديد على المرمى وتسجيل الأهداف وكنت أساعد الفريق، أعتقد أن سبب رحيلي ليس بسبب أني أضعت الأهداف ولكن في نهاية الأمر فرص لعبي قلت وثقة المدرب بي قلت أيضا وهذه هي كرة القدم".

وعن الفارق بين فترتي الجونة والأهلي قال: "أنا لست الشخص الذي يستسلم ولا أخجل من إضاعتي للأهداف، لقد فعلت ما يجب فعله لأضع الكرة في المرمى، وكل مرة إما أسجل أو أضيع. في الجونة كنت أفضل هداف وكنت أسجل في كل مرة ولكن مع ذلك كنت أضيع الأهداف، ولكن لم يلتفت أحد إلى هذا لأني كنت أسجل في كل مباراة".

وأضاف "من الطبيعي أن يضيع المهاجم بعض الكرات ولكن في الوقت نفسه هناك قيمة مضافة لأي مهاجم عندما يسجل أكثر مما يضيع. لقد قدمت أقصى ما أملك وحاولت كثيرا لأجعل جماهير الفريق سعيدة".

أما عن علاقته بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قال: "موسيماني كان يثق فينا جميعا. أفضل الحديث عن نفسي وليس عن الأشخاص الآخرين، ما كان في الماضي يبقى من الماضي ولكن علاقتنا كانت جيدة"

ونفى بواليا أن يكون رحيله عن الأهلي برغبته قائلا: "لكي أكون صريحا أنا لم أرغب في ترك النادي الأهلي، ولكن هذا ما حدث. موسم كامل لم أسجل خلاله سوى هدف واحد. كنت أسجل في نهاية الدوري عندما أتت الفرصة وبدأت أظهر قدراتي كهداف، ولكن وصلت إلى مرحلة لا يمكنني أن أفعل بها شيء، وهو قرار لا يمكنني معارضته ويجب أن أمضي قدما في طريقي".

أما عن مستقبله أوضح المهاجم "ربما أعود إلى الأهلي وربما أنتقل إلى مكان آخر ولكن بالتأكيد لم أكن أريد تركه. لست شخصا فاشلا، أنا دائما أعطي أفضل ما لدي وأبذل قصارى جهدي وأحاول دائما أن أكون على مستوى توقعات من يشجعونني".

وعن علاقته بزملائه في هجوم الأهلي قال: "علاقتي مع محمد شريف كانت جيدة وكذلك مروان محسن. أنا إنسان يحب أن تكون كل علاقاته جيدة وكنت أشجع زملائي دائما، حين كنت أجد شريف لا يسجل كنت أشجعه لأخفف الضغط، وأنا لا أشعر بالغيرة إطلاقا وكنت أمنح لهم التمريرات ليسجلوا فكرة القدم ليست عبارة عن شخص بل فريق".

أما عن إمكانية عودته إلى الأهلي مرة أخرى قال: "شرف لي أن أرتدي قميص النادي الأهلي وأنا أحترم الأهلي جدا. يجب أن ننظر للأمام وليس الماضي، إذا سجلت 15 أو 20 هدفا وأتيحت لي فرصة أخرى للانتقال إلى فريق كبير فلمَ لا؟ لا أعلم ماذا يحمل المستقبل، أما الآن أنا لاعب في النادي الأهلي معار إلى نادي مالاتيا".

وتابع "الأهلي يملك مجموعة جيدة تمثل فريق رائع بعقلية رائعة تقوم على الفوز. الأهلي يضع الفوز دائما نصب عينيه ويفكر لاعبوه دائما في أنهم سيصبحون الأبطال".

وعن علاقته بفريقه السابق الجونة ومدربه السابق رضا شحاتة قال بواليا: "علاقتي بالجونة منذ أن وطأت قدماي هناك كانت علاقة طيبة جدا مع الجميع، وأرسل تحياتي إلى المدرب رضا شحاتة، وحين ازدادت الأمور صعوبة في الأهلي كان يحدثني بشكل مستمر وكان دائما ما يريد رؤيتي على القمة. لم يتحدث معي أحد بشأن العودة ولكن الكل في الجونة وعلى رأسهم رضا شحاتة يتمنوا لي الأفضل، كلما سجلت كان شحاتة يراسلني ويهنئني على ذلك".

واختتم "كل ما يحدث في الحياة يحدث لسبب ونتعلم منه درسا. إحصائياتي كانت رائعة في أول 5 مباريات لي، ولكن هذا لا يعني أنني عندما انتقلت إلى الأهلي توقفت عن فعل ما كنت أفعله مع الجونة. لا أعرف ما السبب ربما الحظ، ولكن ما أعرفه أني قدمت كل ما أملكه بكل التفاني. إذا لعبت مباراة دون تسجيل ربما لا أستطيع النوم حتى الفجر وأعيد مشاهدة المباراة ولقطاتي حتى أعرف ماذا حدث".

يذكر أن بواليا انضم إلى الأهلي من الجونة مقابل 1.8 مليون دولار، بينما أعير في أغسطس الماضي إلى مالاتيا سبور التركي، مع حق الشراء بنهاية الموسم مقابل 2 مليون دولار.