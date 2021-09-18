عصام عبد الفتاح: الاهتمام بتقنية الفيديو تسبب في عدم تطوير النواحي الفنية للحكام

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 23:54

كتب : عمر خالد

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

شدد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام على ضرورة خضوع حكام الدوري المصري للكورسات الفنية لتقنية الفيديو، مشيرا إلى أن الاهتمام بتقنية حكم الفيديو أهمل تطوير النواحي الفنية في التحكيم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "لجنة الحكام السابقة كانت مظلومة لأن عدد الحكام اللذين حصلوا على الرخص كان قليل جدا، بالإضافة إلى أن اللجنة السابقة اهتمت بتطوير الفار وليس الحكام".

وعن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش، وعدم اسنادها إلى حكم أجانب قال عبد الفتاح: "نحن نحتاج إلى رجوع الثفة إلى الحكام مرة أخرى، ونحن من العناصر الهامة في كرة القدم، ونتمنى المساعدة من جميع الأطراف، ونعمل على التطوير المستمر لمنظومة التحكيم".

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وتابع "سيتم تقديم خطة لمدة 4 سنوات لتطوير التحكيم إلى أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وأتمنى الاستمرار عليها حتى إذا رحلت عن اللجنة".

وأوضح "التحكيم أصبح أضعف حلقة في منظومة كرة القدم المصرية، وذلك بأيدينا".

وواصل "التصوير التلفزيوني جانب مهم جدا لنجاح تقنية الفيديو في الكرة، يجب أن تكون سيارات نقل المباريات عالية الجودة، وسيتم التواصل مع المسؤولين في التلفزيون للحصول على أفضل صورة لنقل المباريات وبالتالي المساعدة في نجاح تقنية الفيديو".

واختتم تصريحاته "ليست مسؤولية رئيس لجنة الحكام الدفاع باستمرار عن الحكام بسبب الهجوم اللذين يتعرضون له، ولابد من أن يكون هناك لوائح واضحة في مسألة الهجوم المستمر على الحكام".

عصام عبد الفتاح لجنة الحكام الدوري المصري الممتاز
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