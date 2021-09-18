فرج عامر: صفقة سموحة التاريخية هي مهاجم من الدوري الإسباني.. واللاعب في مصر حاليا

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

فرج عامر رئيس سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفاصيل الصفقة المنتظرة الجديدة لناديه الذي أطلق عليها "الصفقة التاريخية".

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الصفقة التاريخية التي من المنتظر التوقيع معها هو مهاجم أحد الأندية الإسبانية التي تلعب في الدوري الإسباني".

وأضاف "وكان ذلك برعاية شركة عربية كبيرة تربطنا بها علاقة عمل دون أن يكون علينا أي التزام مالي".

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وأتم تصريحاته "اللاعب في مصر حاليا ومازالت تفاصيل الاتفاق داخل دائرة المفاوضات".

وكان سموحة أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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سموحة الدوري المصري فرج عامر
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