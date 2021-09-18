حجازي عن مراوغته لـ أبو بكر: إنه موقف في المباراة.. أحترمه وهدفي كان افتكاك الكرة
السبت، 18 سبتمبر 2021 - 23:02
كتب : FilGoal
أبدى أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، سعادته البالغة بالفوز على النصر بثلاثية ضمن منافسات الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وصرّح حجازي بعد اللقاء عبر محطة SSC: "عملنا على التحضير لمباراة النصر بشكل جيد، إنه فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين ويجب أن نحترمه".
وأضاف: "كنا نعرف نقاط قوتهم جيدا وعرفنا كيفية إيقافهم وقدمنا أمامهم مباراة قوية هجوميا ودفاعيا".
وسُئل حجازي عن لقطة مراوغته لقائد منتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر ثم إرساله عرضية كادت أن تسفر عن هدف.
وقال الحاجز المصري: "أحترم كل اللاعبين، أبو بكر لاعب مميز، هو مجرد موقف وُضعت فيه أثناء المباراة وكنت أرغب في افتكاك الكرة لإيقاف هجمتهم".
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رأسية كورنادو تعتلي العارضة#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/NuYMy1CX88— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021
وأتم: "الفوز على النصر بـ 6 نقاط لأنه فريق مرشح لحصد اللقب، لا يزال أمامنا مشوار طويل".
بهذه النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي يملك 10 نقاط من 4 مباريات، فيما تجمد رصيد النصر عند 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثامن.
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أحمد حجازي- لاعب #الاتحاد:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021
درسنا النصر جيداً وكنا مركزين في المباراة، و فوزنا اليوم عبارة عن ست نقاط.#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/8KUP40eqZt