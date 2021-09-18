الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف طلب التركيز إنهاء صفقات اللاعبين الأجانب

كشف محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة في الإسماعيلي عن طلبات طلعت يوسف المدير الفني للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية قبل الموسم الجديد.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com: "طلعت يوسف يرى أن اللاعبين المحليين المعروضين على الإسماعيلي حاليا لا يليق معظمهم بالفريق باستثناء عدد قليل جدا".

وأضاف "لهذا سيكون تركيز الجهاز الفني على اختيار عددا من اللاعبين الأجانب لدعم الفريق".

وأكمل "لدينا مجموعة من السير الذاتية للاعبين مميزين سيتم عرضها على الجهاز الفني لاختيار احتياجاته من بينهم ليحدد المناسب منهم للفريق من أجل استدعائه لأن جميعهم خارج مصر".

وواصل "كما طلب طلعت يوسف تقييم لكل اللاعبين مواليد 1999 و2000، بجانب متابعة بعض الأجانب الذين يخضعون للاختبارات في النادي".

وأتم تصريحاته "طلعت يوسف أقر في أول مقابلة له مع لاعبي الإسماعيلي أساسيات التعامل في الفترة المقبلة والنظام الذي سيتبعه مع ضرورة التزام جميع اللاعبين وأن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه لصالح الفريق".