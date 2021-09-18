فاروق جعفر: نريد تكريم أبطال الزمالك في مختلف الألعاب.. والجماهير رفضت عودة النقاز وموقفه مثل ساسي

يرى فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك أن القلعة البيضاء يجب أن تكرم أبطالها في مختلف الألعاب عن الإنجازات الذي حققوها في الموسم الماضي، وذلك قبل إبرام الصفقات الجديدة.

وقال فاروق جعفر عبر قناة الحدث اليوم: "النادي يمر بظروف مالية صعبة جدا في الفترة الحالية، حصلت على بطولات كثيرة في الصالات والدوري المصري في كرة القدم، وكل هذه مكافآت للفرق واللاعين ولكن إمكانيات وظروف النادي تعطل هذه المكافآت في الوقت الحالي".

وأضاف "لدينا أكثر من 100 لاعب في مختلف الألعاب يجب تكريمهم نظرا للبطولات التي حققوها في الموسم الماضي بالإضافة إلى حصولهم على المكافآت الخاصة بهم، فلن نترك هؤلاء الأبطال دون تكريم ونبحث من سنضمه للنادي".

وواصل "نعمل دائما على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك ولا نبحث عن الضجة الإعلامية، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني ولن نضم 15 صفقة فقط لأن الناس تريد ذلك".

وبسؤاله عن مبادلة محمد عبد الغني بـ أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز رد قائلا: "هذا الاقتراح لم يطرح من الأساس على الزمالك".

ثم رد على حقيقة رغبة الزمالك في ضم عبد الله السعيد قائلا: "السعيد غير موجود ضمن لائحة الأسماء المطلوبة في الزمالك ".

وأشار "أتابع مع المدير الفني اللاعبين الذي يحتاجهم وهناك نظام نعمل عليه دائما من تلبيه احتياجات الفريق".

وأوضح "لم نحدد اسم بديل أسامة نبيه في جهاز كارتيرون".

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غلطة أبناء نادي الزمالك

وتحدث جعفر قائلا: "أكبر غلطة وقع فيها أبناء الزمالك هو أن جميعهم اتجهوا للتدريب وتركوا الجانب الإداري وهذا الشق لم نكن نعلم عنه أي شيء، لأن لاعب الكرة الذي يصبح رئيسا للنادي يجب أن يكون على مستوى إداري مميز".

وواصل "كنت أتمنى أن يكون هناك من ينبه نجوم الزمالك الذين اتجهوا للتدريب فور اعتزال كرة القدم أن يتجهوا أيضا لدراسة العمل الإداري لأنه مهم كثيرا".

وأتم تصريحاته "جمهور الزمالك رفض عودة حمدي النقاز وطالب بالإبقاء على ساسي وهي نفس الحالة، ساسي ترك الزمالك والأمور اشتعلت وكانوا يطالبون بعودته، جمهور الزمالك على رأسنا ولكن يجب أن يكون الشخص واقعي في حديثه".

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