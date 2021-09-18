مدرب غرناطة: سأسجل 5 أهداف في برشلونة لو سنحت لي الفرصة

شدد روبيرت مورينو المدير الفني لـ غرناطة، على جديته الكاملة في مواجهة ناديه السابق برشلونة.

غرناطة يحل ضيفا على برشلونة الإثنين في ملعب كامب نو بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وصرّح مورينو في المؤتمر الصحفي: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الاستمتاع وقضاء وقت مميز، هذه هي الرياضة وذلك يجعل مهمتنا أسهل. إنها مباراة خاصة بالنسبة لي، أنا عضو في برشلونة، وقد وُلدت بالقرب من هناك".

وأضاف: "لكني الآن أنتمي إلى غرناطة حتى الموت، لو سنحت لي فرصة تسجيل 5 أهداف على برشلونة، فسأسجل 5 أهداف".

وأتم: "أنا شخص محترف، وطالما أنا هنا في غرناطة، فسيكون نادي حياتي، وكذلك بعدما أرحل سأكن له مشاعر الامتنان".

ووُلد مورينو (43 عاما) في مدينة لوسبيتاليت التابعة جغرافيًا لمدينة برشلونة.

كما عمل مورينو في الجهاز الفني لـ برشلونة خلال حقبة لويس إنريكي بين 2014 و2017.

لاحقا تحوّل مورينو للعمل كمساعد لـ لويس إنريكي في منتخب إسبانيا، ثم تولى مهمة الرجل الأول لعدة أشهر بعد تنحي اللوتشو لإصابة ابنته بمرض السرطان.

ويشرف مورينو على تدريب غرناطة منذ بداية الموسم، ولم يحصد إلا نقطتين من تعادلين وهزيمتين.