بمشاركة حجازي.. الاتحاد يضرب النصر بثلاثية ويقتنص الصدارة

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 21:47

كتب : أحمد أباظة

أحمد حجازي - النصر × الاتحاد

تغلب الاتحاد على مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مرسول بارك" ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وشهد تشكيل الاتحاد مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي، حيث خاض المباراة إلى نهايتها.

البداية أتت سريعة لصالح الاتحاد في الدقيقة 10 بالهدف الأول عن طريق عبد الرحمن العبود، بعد تمريرة بينية من رومارينيو وضعته في موقف انفراد مبكر من المرتدة.

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وفي الدقيقة 37 نجح النصر في إدراك التعادل بعد تسديدة من أندرسون تاليسكا تصدى لها حارس الاتحاد مارسيلو جروهي ليتابعها سلطان الغنام في الشباك.

في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 65 استرد الاتحاد التقدم عن طريق إيجور بعد عرضية تلقاها من اليسار ليحولها مباشرة إلى المرمى.

كاد النصر أن ينال التعادل في الدقيقة 74 بتحصله على ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد عبد الإله الملكي، ولكن أضاعها المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد تسديده للكرة على طريقة "بانينكا" ليتصدى لها الحارس جروهي من موقعه.

وفي اللحظات الأخيرة أمن العميد انتصاره بعد تعرض العالمي للنقص العددي بطرد عبد الله العمري، وذلك بالهدف الثالث من برونو هنريكي بعد تمريرة حاسمة من فهد المولد في الدقيقة 90، ثم سجل هدفا رابعا في الدقيقة 93 بواسطة هارون كامارا وبصناعة المولد أيضا ولكن تم إلغاؤه.

بهذه النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي يملك 10 نقاط من 4 مباريات، فيما تجمد رصيد النصر عند 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثامن.

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