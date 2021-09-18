مصدر من دجلة لـ في الجول: مليون جنيه تفصل عبد المنصف عن الانضمام لـ الاتحاد

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 21:39

كتب : حامد وجدي

وادي دجلة - الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي وادي دجلة عن سبب عدم إتمام انتقال محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق لصفوف الاتحاد السكندري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الاتحاد السكندري طلب الحصول على خدمات عبد المنصف مقابل مليوني جنيه".

وأضاف "بينما تمسك دجلة بالحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه".

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وواصل "المفاوضات توقفت بين الطرفين بسبب شرط وادي دجلة، ويرغب الإسماعيلي أيضا في ضم الحارس المخضرم".

وأتم تصريحاته "لكن رغبة عبد المنصف هي اللعب في الاتحاد السكندري".

ويرغب عبد المنصف البالغ من العمر 44 عاما استكمال مسيرته في الدوري الممتاز بعد هبوط وادي دجلة للدرجة الثانية.

محمد عبد المنصف الدوري المصري وادي دجلة الاتحاد السكندري
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