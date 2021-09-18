بيراميدز يفوز وديا على سبورتنج

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - سبورتنج

فاز بيراميدز على نظيره سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ولُعبَت المباراة على 120 دقيقة مُقسمة على شوطين، كل شوط 60 دقيقة بتشكيل مختلف.

وسجّل أهداف بيراميدز: رمضان صبحي في الشوط الأول، ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف في الشوط الثاني.

ودفع إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز في الشوط الأول بـ: شريف إكرامي – أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي – إبراهيم عادل – رمضان صبحي – نبيل دونجا – إسلام عيسى – عبد الله السعيد – محمود وادي.

وفي الشوط الثاني جاء التشكيل: المهدي سليمان – أحمد توفيق – أسامة جلال – أحمد أيمن منصور – عمر جابر – ناصر منسي – عبد الله مجدي – إبراهيم حسن – فخر الدين بن يوسف – جون أنتوي – دودو الجباس.

كما شارك محمود صابر المتعافي مؤخرا من فيروس كورونا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بدلا من بن يوسف.

ويستمر معسكر بيراميدز في الإسكندرية حتى الثلاثاء المقبل، على أن يعود للقاهرة لمواصلة الاستعداد لمواجهة سموحة في دور الـ 16 من كأس مصر يوم 24 سبتمبر الجاري.

بيراميدز
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