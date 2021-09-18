سيميوني: لو كان لاعبا آخر غير فيليكس لما طُرد

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

دافع دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد عن لاعبه جواو فيليكس الذي تلقى بطاقة حمراء أمام أتليتك بلباو.

أتليتكو مدريد فرط في نقطتين على ملعبه واكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه الباسكي، مباراة شهدت جدل كبير في نهايتها بعد طرد فيليكس.

وقال سيميوني بعد المباراة: "لم أر ما حدث مع جواو فيليكس، لقد دخل المباراة بنسق مميز للغاية، وفي لقطة المعنية كانت يده خلفه، لكنه قبلها ظهر بشكل قوي وهذا هو الجانب الإيجابي".

وأضاف: "أنا تصرفت بنفس رد فعله في بعض الأحيان كلاعب، ومع الوقت بدأت التعلم. هذا أمر وارد الحدوث لأي لاعب، والحكم رأى أنه يستحق الطرد. بكل تأكيد لو صدرت تلك الإشارة من لاعب آخر لما كان قرار الحكم نفسه".

وعن حواره مع الحكم خيسوس خيل مانزانو: "الحكم حضر إلي وطالبني بالهدوء أثناء اللقاء، فقلت له إنني هادئ بالفعل. خيسوس حكم عظيم، في العام الماضي فزنا بمباريات معه".

ودوّن الحكم في تقريره أن فيليكس تحصل على بطاقة صفراء أولى بسبب ضربه المنافس بالمرفق، قبل أن يتحصل على بطاقة صفراء ثانية مباشرةً بسبب "الإشارة بإصبعه إلى رأسه اعتراضًا على القرار".

وركل فيليكس زجاجة مياه بقوة خلال مغادرته الملعب بعد أن قضى فيه 18 دقيقة فقط بعد دخوله بديلا.

أتليتكو مدريد في إسبانيا
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