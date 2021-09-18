قائمة ريال مدريد – استمرار غياب مارسيلو.. وتواجد هازارد أمام فالنسيا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة الخامسة للدوري الإسباني مساء الأحد.

وشهدت القائمة عدة غيابات مهمة متمثلة في جاريث بيل، ومارسيلو، وفيرلاند ميندي، وتوني كروس، وداني سيبايوس، وجميعهم يبتعدون للإصابة.

فيما يغيب المهاجم ماريانو دياز رغم حضوره على دكة البدلاء في آخر مباراتين.

ويتواجد إدين هازارد رغم معاناته من آلام في الركبة، أمر كشف عنه مدربه أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي.

ويمتلك الفريقان 10 نقاط ويسعيان لفض الشراكة واستعادة الصدارة في قمة الجولة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – توني فويدياس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – ديفيد ألابا – داني كارباخال – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – لوكاس فاسكيز

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – لوكا يوفيتش – ماركو أسينسيو