قائمة ريال مدريد – استمرار غياب مارسيلو.. وتواجد هازارد أمام فالنسيا
السبت، 18 سبتمبر 2021 - 20:35
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة الخامسة للدوري الإسباني مساء الأحد.
وشهدت القائمة عدة غيابات مهمة متمثلة في جاريث بيل، ومارسيلو، وفيرلاند ميندي، وتوني كروس، وداني سيبايوس، وجميعهم يبتعدون للإصابة.
فيما يغيب المهاجم ماريانو دياز رغم حضوره على دكة البدلاء في آخر مباراتين.
ويتواجد إدين هازارد رغم معاناته من آلام في الركبة، أمر كشف عنه مدربه أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي.
ويمتلك الفريقان 10 نقاط ويسعيان لفض الشراكة واستعادة الصدارة في قمة الجولة.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @valenciacf!#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/BtMfmy4YZS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 18, 2021
قائمة ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – توني فويدياس
الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – ديفيد ألابا – داني كارباخال – ميجيل جوتييريز
الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – لوكاس فاسكيز
الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – لوكا يوفيتش – ماركو أسينسيو