اقتحام جماهيري وفوز غائب منذ 15 عاما.. ليل يسقط في دربي ساخن أمام لانس

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

لانس - ليل

فاز لانس على ضيفه ليل بهدف وحيد في ملعب بولاريت دوليلي، بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وسجل البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

كما سجّل ويزلي سعيد هدفا ثانيا لـ لانس في الدقيقة 79، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

ليرفع لانس رصيده إلى 12 نقطة ويقفز إلى المركز الثاني دون أي خسارة حتى اللحظة هذا الموسم.

فيما تجمّد رصيد ليل حامل اللقب عند 5 نقاط في المركز 13، إذ لم يفز سوى مرة وحيدة وسجّل بداية ضعيفة مخالفة لنهاية الموسم الماضي.

وتُعرَف مواجهات ليل ولانس بندية كبيرة، إذ يُطلق عليها دربي الشمال.

وشهدت المباراة بين الشوطين فصلا من هذا العداء عندما اقتحمت مجموعة من جماهير لانس أرض الملعب وتوجهت للجهة الأخرى لاستفزاز جماهير ليل، لكن الشرطة سيطرت على الموقف، ولُعب الشوط الثاني بشكل طبيعي.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لـ لانس في الدربي منذ 15 عاما بعد 12 مباراة متتالية دون فوز.

ليل لانس في فرنسا الدوري الفرنسي
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