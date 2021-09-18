إنتر يسحق بولونيا ويقترب من تحطيم رقم صامد منذ 71 عاما

فاز إنتر ميلان على ضيفه بولونيا بستة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب جوسيبي مياتزا، بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

إنتر سجل أهدافه الستة بواسطة: لاوتارو مارتينيز، وميلان شكرينيار، ونيكولو باريلا، وماتياس فيسينو، وإدين دجيكو (مرتين) في الدقائق 6، و30، و34، و54، و63، و68.

بينما سجل البلجيكي أترور تياتي هدف بولونيا الوحيد في الدققة 86.

ليرفع إنتر ميلان رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المسابقة.

بينما تجمّد رصيد بولونيا عند 7 نقاط في المركز السابع بعد تلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم.

وهز إنتر ميلان شباك منافسه للمباراة رقم 23 في الدوري الإيطالي، ليكون على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي الذي حققه عام 1950.

كما حقق إنتر أكبر فوز له على بولونيا منذ انتصاره 6-0 في مايو 1989 تحت قيادة جيوفاني تراباتوني، وهو ثاني أكبر فوز له عموما على بولونيا.

فيما سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لأربع مباريات متتالية في الدوري الإيطالي لأول مرة بمسيرته.

واستفاق إنتر ميلان بعد هزيمته في الوقت القاتل أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا قبل أيام.

ويعمل إنتر على الحفاظ على لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي تحت قيادة أنطونيو كونتي الذي استقال وعوضه سيموني إنزاجي.