الأهلي: خاطبنا اتحاد الكرة لمعرفة موقف الصفقات الجديدة من كأس السوبر

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي عن مخاطبته الاتحاد المصري لكرة القدم لاستيضاح موقف لاعبيه من المشاركة في مباراة كأس السوبر أمام طلائع الجيش.

الأهلي يواجه طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.

وأوضح الأهلي أنه طالب اتحاد الكرة بالكشف عن موقف لاعبيه الجدد من الناحية القانونية واللوائح بخصوص البطاقات الصفراء أو الحمراء التي يمكن أن يكونوا قد تحصلوا عليها في أنديتهم السابقة.

ويعمل الأهلي على التأكد من سلامة موقف كل لاعبيه الجدد للمشاركة أمام طلائع الجيش.

وتشهد قائمة الأهلي للمباراة: حسام حسن، وكريم فؤاد، وأحمد عبد القادر، وعمار حمدي ممن قدموا من أندية مصرية، بالإضافة إلى الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

فيما يغيب بيرسي تاو عن المباراة للإصابة.

الأهلي في السوبر في السوبر المصري طلائع الجيش
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