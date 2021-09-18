مؤتمر أنشيلوتي: هازارد يعاني من آلام في الركبة.. ولم أعرف أن كامافينجا يمتلك هذه الشخصية

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قلقه من المستوى القوي الذي ظهر به فالنسيا في الفترة الماضية.

ريال مدريد يحل ضيفا على فالنسيا في ملعب المستايا مساء الأحد بقمة الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وصرّح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق سيتعافى بدنيا قبل مباراة فالنسيا، أعتقد أننا سنكون بخير بحلول الغد، تنتظرنا مباراة قوية لأن فالنسيا يلعب جيدا ويمر بسلسلة نتائج مميزة ولديه الثقة".

وأردف: "يقلقني أن فالنسيا فريق يلعب جيدا وبكثير من الحدة، سنواجه فريق يمر بمرحلة مميزة".

وبرر غياب إدين هازارد عن مباراة إنتر ميلان وبقائه على دكة البدلاء: "هازارد لم يلعب أمام إنتر لأنه عانى من آلام في الركبة، وحتى يوم أمس كان يشعر بآلام، سنرى ما سيحدث. لقد تحسّن، لكن علينا أن نتعامل معه بحرص، لأن بسبب إصاباته الماضية ستكون مشاركته في مباراتين متتاليتين مسألة معقدة. أراه متحليا بالثقة، نأمل أن يعود لأفضل حالاته".

وتحدث عن إصابة جاريث بيل: "لا نعرف إلى متى سيظل بيل غائبا حتى اللحظة، الإصابة قوية بعض الشيء، كان قبلها يمر بمرحلة مميزة معنا ومع منتخبه الوطني".

وأشار: "فريقنا بخير، والإحصائيات تقول إننا نتحسن في الشوط الثاني، نحتاج إلى تحسين مستوانا في الأشواط الأولى، فنحن نبدأ بنسق قليل بعض الشيء".

وأشاد بـ إدواردو كامافينجا: "كنا نعرف قدرات كامافينجا البدنية والفنية، ثم أظهر شخصيته على أرض الملعب وهو شيء لم أكن أعرفه. إنه لاعب يثق في قدراته".

وسُئل أنشيلوتي عما إذا كان يتحدث مع ماركو أسينسيو وإيسكو لتفسير قلة مشاركتهما: "أتحدث معهما بالطبع، من المهم التحدث مع اللاعبين عندما أتخذ القرارات، من الصعب عليّ أن أطلب من اللاعبين الإحماء وبعدها لا أشركهم، وهذا يجب تفسيره لهم. أحيانا تنوي إقحام لاعب ثم تتغير المباراة، وأنا أتعامل مع المباراة وليس مع أفراد".

كما أشاد بصاحب هدف الفوز على إنتر: "رودريجو مهاجم متكامل، سريع للغاية وبارد أمام المرمى ويجيد اللعب على الجناحين وفي العمق، إنه حاضر ومستقبل ريال مدريد".

وعما إذا كان ريال مدريد لديه المال لشراء هالاند ومبابي، أوضح: "لا أتحدث مع النادي حاليا عن سوق الانتقالات، بل عما يجب على الفريق فعله في هذه المرحلة".

كما خصص إشادة لـ فينيسيوس جونيور المتألق: "فينيسيوس لديه قدرات مذهلة في المراوغة واحد على واحد، بدأ هذا الموسم جيدا وسجل، أنا لست ساحرا، بل مجرد مدرب يعطي اللاعبين الثقة التي يحتاجونها ليخرجوا ما لديهم".

وعن قدرة البرازيلي الشاب على حمل الفريق وحده: "حمل الفريق يعتمد على الشخصية والكاريزما والجودة التي يمتلكها اللاعب. فينيسيوس حمل الفريق على ظهره أمام ليفانتي جنبنا الخسارة، إنه شاب وليس عليه أن يحمل الفريق إلا بإظهار جودته، وعندما يصير أكبر عمرا سيكون قادرا على حمله بشخصيته وخبرته".

وأوضح أنشيلوتي أن قائمته لا تضم بديلا لـ كاسيميرو: "القدرات الدفاعية التي يمتلكها كاسيميرو ليس من السهل إيجادها في لاعبين آخرين. ليس لدينا لاعب بنفس خصائصه، أتمنى لو يلعب كاسيميرو كل المباريات. لو غاب، فسيكون علينا تغيير طريقة اللعب قليلا، الحل قد يكون باللعب بثنائي ارتكاز".

وأتم: "المداورة بين اللاعبين لا غنى عنها، لأن بعض اللاعبين يشعرون بالإرهاق، وبالتالي فإن المداورة أمر سنُجبَر عليه".

ويمتلك ريال مدريد 10 نقاط من 4 جولات، وهو نفس رصيد فالنسيا.