الصفقة الـ14.. فاركو يتعاقد مع عمرو جمال

أعلن نادي فاركو التعاقد مع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلي السابق، لتكون الصفقة رقم 14 للفريق في فترة الانتقالات الجارية.

عمرو جمال النادي : فاركو فاركو

ووقع عمرو جمال مع فاركو لمدة 3 مواسم.

وسبق لفاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز التعاقد مع 13 لاعبا وهم:

محمد صبحي حارس مرمى الزمالك على سبيل الإعارة، ومصطفى حمادة من كفر الشيخ، والجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل.

ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجت السابق.

أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

وكذلك الظهير الأيسر عزمي غومة القادم من الصفاقسي التونسي.

وسجل عمرو جمال مع طلائع الجيش في الموسم الماضي 11 هدفا في مختلف البطولات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن فاركو خاض وديتين استعدادا للدوري وفاز فيهما على الترسانة وزد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.