بايرن ميونيخ يسحق بوخوم بالـ 7 في الدوري الألماني

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا على بوخوم في الجولة الخامسة من الدوري الألماني بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء.

وأقيمت المباراة على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

افتتح لوروا ساني في مهرجان الأهداف في الدقيقة 17، ثم سجل جوشوا كيميتش الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 27.

في الدقيقة 32 سجل سيرجي جنابري الهدف الثالث من صناعة اللاعب توماس مولر، ثم سجل اللاعب فاسيليس لامبروبولوس الهدف الرابع بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بربعاية نظيفة.

في الشوط الثاني عزز بايرن ميونخ تقدمه في اللقاء بالهدف الخامس عن طريق اللاعب روبرت ليفافندوفسكي في الدقيقة 61.

وعاد جوشوا كيميتش مرة أخرى للتسجيل عن طريق الهدف السادس الذي سجله في الدقيقة 65، ثم سجل الكاميروني إيريك شوبو موتينج الهدف السابع والأخير في الدقيقة 79.

وألغى الفار هدفا للاعب توماس مولر في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

وبتسجيل المهاجم البولندي ليفافندوفسكي في هذا اللقاء، فيكون ذلك اللقاء رقم 19 على التوالي الذي يسجل فيه اللاعب.

وكان المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني لبايرن موينخ بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: الفونسو ديفيز - لوكاس هيرنانديز - زويله - جوزيب ستانيشيتش

الوسط: ليون جوريتسكا - جوشوا كيميتش

وأمامهم: سيرجي جنابري - توماس مولر - ليورى سانى

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

وكان بايرن ميونيخ فاز في أخر 5 لقاءات له من بينها مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي كانت انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبالفوز الكبير على بوخوم بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء، يحتل بايرن ميونيخ صدراة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد بوخوم في المركز الـ 17 -قبل الأخير- من جدول الترتيب.