ديلي ميل: بولندا تتحرك لتجنيس ظهير إنجلترا

يقترب ماتي كاش لاعب أستون فيلا من الحصول على الجنسية البولندية لتمثيل منتخبها الوطني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن بولندا تعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة قبل التوقف الدولي المقبل.

وينحدر كاش من أصول بولندية من جهة والدته، ولم ينل أي استدعاء دولي لمنتخب إنجلترا حتى اللحظة، مما يجعله متاحا لارتداء قميص بولندا.

وصرّح كاش العام الماضي: "أمي نصف بولندية وتتحدث اللغة بطلاقة، تم التواصل مع وكيلي لألعب لـ بولندا، وهو شيء قد أقوم به".

وأفاد تقرير ديلي ميل أن كاش كان يأمل في نيل استدعاء من منتخب إنجلترا، لكن جاريث ساوثجيت لا يعوّل عليه.

وتمتلك إنجلترا وفرة في لاعبي الظهير الأيمن، مثل كييران تريبير، وترينت أليكساندر أرنولد، وريز جيمس، وكايل ووكر.

كاش (24 عاما) انضم إلى أستون فيلا في صيف 2020 قادما من نوتنجام فورست مقابل 15 مليون يورو.

وخاض كاش 32 مباراة مع أستون فيلا، صنع خلالها هدفين، وفرض نفسه على تشكيل دين سميث الأساسي.

وتعمل بولندا على تسريع الإجراءات ليكون كاش جاهزا لتمثيلها في توقف أكتوبر المقبل بمباراتي سان مارينو، وألبانيا.

وتتواجد بولندا في المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم رفقة إنجلترا، وتحتل بولندا المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني، وإنجلترا المتصدرة بـ16 نقطة.