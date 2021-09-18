في مباراته الأولى.. فالكاو يسجل ويقود رايو فاييكانو للفوز على خيتافي

فاز رايو فاييكانو على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو للمرة الأولى بعد انضمامه لرايو فاييكانو وتقديمه رسميا قبل المباراة بيوم.

سجل أوسكار تريخو الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل المرمى.

وفي الدقيقة الـ 78 ضاعف باثي سيسي النتيجة لأصحاب الأرض مستغلا تمريرة رأسية من أليخاندو كاتينا ليضع الكرة في المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 71 مشاركة فالكاو كبديل للمرة الأولى بقميص رايفو فاييكانو.

وبعد 10 دقائق فقط تمكن الكولومبي من تسجيل الهدف الأول له والثالث لفريقه بعد تمريرة رائعة من سيس لفالكاو الذي سدد الكرة بقوة من الجانب الأيمن في المرمى.

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وتألق ديميتريفيسكي حارس رايو فايكانو بتصديه لركلة جزاء من إنيس أونال في الدقيقة الـ 86.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد رايو فايكانو للنقطة السابعة في المركز السابع، بينما ظل خيتافي بدون نقاط في المركز الأخير.