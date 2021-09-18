سموحة يضم عبد العاطي من دجلة

أعلن سموحة انضمام نجم وسط وادي دجلة، محمد عبد العاطي، إلى الفريق.

وكشف النادي أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة، بنية الشراء النهائي، من النادي الذي هبط بنهاية الموسم الماضي.

ويبلغ محمد عبد العاطي من العمر 26 عاما، وطالما ارتبط اسمه في السنوات السابقة بالانتقال إلى الزمالك.

عبد العاطي من منتجات قطاع ناشئي دجلة، ويلعب للفريق الأول منذ 2015.

ولعب عبد العاطي إجمالا 107 مباراة بقميص وادي دجلة، الذي يخوض اللاعب أول تجربة خارجه بقميص سموحة.

ويعد عبد العاطي تدعيم سموحة الـ 13 هذا الموسم.