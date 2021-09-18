صبحي: فاركو طموح.. وهذان الحارسان هما مثلي الأعلى

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

محمد صبحي - فاركو

أوضح محمد صبحي حارس مرمى فاركو أنه اختار الانضمام للأخير بسبب "طموحه"، مشيرا إلى تطلعه لتقديم موسم جيد مع الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.

محمد صبحي

النادي : فاركو

فاركو

وانتقل صبحي (22 عاما) معارا من الزمالك لفاركو حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال صبحي عبر فيديو بثه ناديه الجديد:"تلقيت عروضا كثيرة لكني اخترت فاركو".

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وأضاف "الفريق طموح ومسؤولوه يثقون بي، أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم ونحقق شيئا جيدا في الدوري".

واستمر "أحببت الانضمام لمنظومة النادي، شعرت بمدى طموح الفريق خلال حديثي مع الإدارة".

وأتم "مثلي الأعلى محليا هو عصام الحضري، وعالميا مانويل نوير. وأحب متابعة الدوري الإنجليزي".

ويحق لفاركو شراء عقد صبحي بعد انتهاء الإعارة مقابل 20 مليون جنيه.

ولعب صبحي لبتروجت قبل أن ينتقل للزمالك في 2019.

وأعاره الزمالك للاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

وشارك صبحي في 41 مباراة من الدوري المصري الممتاز واستقبل 45 هدفا.

محمد صبحي فاركو
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