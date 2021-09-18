موندو ديبورتيفو: برشلونة يمدد عقد ديمبيلي خلال أيام

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 14:14

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة بصدد تمديد عقد جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة أن النادي الكاتالوني قد يعلن تمديد عقد اللاعب الأسبوع المقبل.

ولا يزال ديمبيلي (24 عاما) يتعافى من إصابة لحقت به في يورو 2020 أثناء مشاركته مع فرنسا.

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وينتهي العقد الحالي للاعب في 2022.

ويخوض ديمبيلي موسمه الخامس مع برشلونة منذ رحل عن دورتموند في 2017 مقابل 135 مليون يورو.

اللاعب كثير الإصابات مثل الفريق في 118 مباراة وسجل 30 هدفا وأرسل 21 تمريرة حاسمة.

وتوج ديمبيلي بخمسة ألقاب مع فريق بلاوجرانا.

عثمان ديمبيلي برشلونة
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