تقرير: بيل يغيب شهرين بسبب الإصابة

قال ميجيل أنخيل دياز الصحفي بشبكة كوبي الإسبانية إن جاريث بيل لاعب ريال مدريد سيغيب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض بيل للإصابة في عضلة الفخذ بعد مشاركته مع منتخب ويلز في تصفيات كأس العالم 2022 في بداية الشهر الجاري.

وفقا لدياز فإن بيل لن يعود للملاعب قبل ثمانية أسابيع على الأقل وقد تمتد المدة إلى عشرة أسابيع.

وشدد دياز على أن اللاعب يشعر بحزن كبير بعد الإصابة التي تعرض لها، لأنه كان يشعر بأهميته في خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وكان يشعر بالارتياح تحت قيادته.

وكان اللاعب صاحب الـ 32 عاما قد خرج على سبيل الإعارة إلى توتنام في الموسم الماضي بسبب خروجه من حسابات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ذلك التوقيت.

وشارك بيل منذ بداية الموسم مع ريال مدريد في ثلاث مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد كان في شباك ليفانتي.