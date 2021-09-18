في الجول يكشف مطلبين أساسيين للأندية الراغبة في جمعية عمومية مبكرة في اتحاد الكرة

تطالب الأندية الـ 51 التي طالبت بعقد جمعية عمومية مبكرة لاتحاد الكرة المصري، بطلبين رئيسيين، في لائحة اتحاد الكرة الجديدة.

وعلم FilGoal.com، أن الأندية الـ 51 تطالب أولا بتعديل المادة الثالثة من الفصل الثالث من اللائحة، الموجودة حاليا في اللجنة الأولمبية للاعتماد، والنشر في الجريدة الرسمية في وقت لاحق.

ماذا يقول ذلك البند؟

يقول ذلك البند "لا يحق لمن شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الترشح في منصبه لأكثر من دورتين سواء كانت الدورتان متصلتان أو منفصلتان وينطبق هذا الشرط أيضا على كافة الأعضاء بما فيهم نائب الرئيس، بحيث لا يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سواء كانا منفصلتين أو متصلتين، ويتم احتساب هذه المدد اعتبارا من تطبيق هذه اللائحة بدون أثر رجعي.

تطبيق ذلك البند بأثر فوري وليس رجعي، يعد المطلب الأساسي للأندية التي تواصل FilGoal.com مع عدد كبير منها.

وما الفارق؟

اعتماد اللائحة بوجود البند الذي يطبق قاعدة الدورتين، بدون أثر رجعي، يسمح لكل من شغل عضوية اتحاد الكرة لدورتين من الترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

ولكن الأندية الـ 51 تطالب بتطبيق تلك المادة بأثر رجعي، بالشكل الذي لا يسمح لمن شغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة في دورتين، من الترشح في الانتخابات المقبلة.

المطلب الثاني

تطلب الأندية تقليص المدة بين فتح باب الترشيح في الانتخابات، وإقامة الانتخابات نفسها، إلى 15 يوما، بدلا من 70 يوما، لإقامة انتخابات في الجبلاية في أسرع وقت بحسب مطالب الأندية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تلقيه طلبات من بعض الأندية تتضمن عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى ترحيبه بكل تقدير بما تلقاه باعتباره حق أصيل للجمعية العمومية وكلف الإدارة القانونية بدراسة الطلبات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

وقال اتحاد الكرة في بيانه آنذاك: " ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال 48 ساعة مع مخاطبة الاتحاد الدولي (فيفا) والجهات المعنية لضمان صحة الانعقاد بما يتفق مع اللائحة السارية".