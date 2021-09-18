مؤتمر أليجري: المنافسة متوازنة في الدوري الإيطالي

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

يرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن المنافسة قوية في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

ويستعد فريق السيدة العجوز لاستضافة ميلان يوم الأحد في الجولة الرابعة من البطولة ويسعى لتحقيق فوزه الأول بعدما حصد نقطة في أول 3 جولات.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي:"لدي بعض الشكوك بشأن الخطة التي سألعب بها، سأحل الأمر غدا. لدينا العديد من المباريات قبل توقف أكتوبر. الأهم أن يشعر الجميع بدوره مع الفريق وأن يقدم المساعدة حين نحتاجه".

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وأضاف "فيديريكو كييزا يقدم أفضل ما لديه في الجبهة اليمنى، لكنه لا يزال يتطور، يتحرك بخبث وهذا من أبرز مميزاته".

واستمر "ميلان عاد لدوري أبطال أوروبا ولعب بشخصية كبيرة يوم الأربعاء ضد ليفربول".

وأردف “الآن علينا أن ندرك أن تقديم 100% ربما لا يكفي للتتويج بالدوري، ونحن لا نلعب لنفوز بالمباريات بل بالبطولات، لأن الأفضل دائما يربح السباق الطويل".

وواصل "دانيل روجاني مفاجأة هذا الموسم، تغير. لا أعرف هل سيلعب غدا أم لا، لكني أعول عليه كثيرا. ليوناردو بونوتشي سيحتاج للراحة عاجلا أو آجلا".

وأتم "المنافسة متوازنة في الدوري، لا أعتقد أن هناك فريقا يستطيع الفوز باللقب بسهولة. فقدان النقاط سهل، لكن أيضا استعادتها. سنلعب مباراة جيدة حتما أمام ميلان".

ويحتل يوفنتوس المركز 16 في ترتيب الدوري بينما ميلان الوصيف بفارق الأهداف عن روما المتصدر برصيد 9 نقاط.

وفاز يوفنتوس على مضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

بينما خسر ميلان ضد مضيفه ليفربول بنتيجة 3-2.

يوفنتوس أليجري ميلان
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