شبكة ESPN: يوفنتوس يريد لاكازيت في يناير

قالت شبكة ESPN إن يوفنتوس سيطلب التعاقد مع المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت في يناير المقبل.

أليكساندر لاكازيت النادي : أرسنال يوفنتوس

وكتبت أن النادي الإيطالي، مع ميلان وأتليتكو مدريد وإشبيلية، مهتم بالحصول على خدمات مهاجم أرسنال.

وكان لاكازيت (30 عاما) قريبا من الانتقال لروما في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الفريق الإيطالي انتدب تامي أبراهام من تشيلسي.

وينتهي عقد لاكازيت مع أرسنال في 2022.

ما يعني أن أرسنال سيفضل بيعه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بدلا من خسارته مجانا في صيف 2022.

ويخوض لاكازيت موسمه الخامس مع فريق المدفعجية.

شارك في 172 مباراة مع الفريق وسجل 66 هدفا وأرسل 28 تمريرة حاسمة.

وتوج لاكازيت بلقبين مع أرسنال.