في الجول يكشف الأقرب لخلافة أسامة نبيه في جهاز كارتيرون

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 13:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

يريد الزمالك حسم ملف الجهاز المعاون لـ باتريس كارتيرون مساء اليوم السبت، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك ستعقد جلسة مع باتريس كارتيرون مساء اليوم السبت، لحسم ملف الجهاز المعاون، وخليفة أسامة نبيه المدرب العام المستقيل من منصبه.

الترشيحات حاليا منحصرة بين عصام مرعي أو حسين عبد اللطيف لخلافة أسامة نبيه، وذلك رغبة من الزمالك في استقدام مدرب صاحب خبرات تدريبية مثلما كان الحال لـ نبيه.

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توجد أسماء أخرى مرشحة من بعيد مثل أحمد سمير، وأحمد مجدي لاحتمالية التواجد أيضا في الجهاز الفني، على أن يُحسم الأمر في جلسة اليوم.

رغبة كارتيرون الأولى كانت تواجد أمير عبد العزيز، لكن تواجده بجهاز خالد جلال في البنك الأهلي يعيق الأمر.

كان أسامة نبيه قد أعلن استقالته من تدريب الزمالك، اعتراضا على بعض الأمور المالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر بموعد يحدده اتحاد الكرة لاحقا.

في الدوري الزمالك باتريس كارتيرون عصام مرعي
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