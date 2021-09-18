راديو كاتالونيا يكشف موعد عودة أنسو فاتي للمشاركة مع برشلونة

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 12:43

كتب : عبد الرحمن فوزي

أنسو فاتي - برشلونة - ريال مدريد

كشفت إذاعة راديو كاتالونيا موعد عودة الجناح أنسو فاتي للمشاركة مع برشلونة في المباريات.

وفقا للإذاعة فإن فاتي سيشارك في مباراة برشلونة وليفانتي 26 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب كامب نو.

وعاد فاتي للتدريبات بشكل كامل مع المجموعة ولكن كومان لن يخاطر بإشراكه في مباراتي قادش أو غرناطة لعدم جاهزيته بشكل كامل.

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ومن المتوقع أن يصبح فاتي متاحا للمشاركة بشكل أساسي في مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب اللاعب صاحب الـ 18 عاما عن المشاركة منذ نوفمبر 2020 بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وشارك فاتي مع برشلونة الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة، في عشر مباريات، تمكن خلالها من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

أنسو فاتي برشلونة
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