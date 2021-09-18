في الجول يكشف موقف كارتيرون من تدعيم هجوم الزمالك "استمرار السعيد وحلول بديلة"

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 12:39

كتب : إبراهيم رمضان

عمر السعيد - الزمالك - طنطا

مازال سوق الانتقالات مستمرا، وربما يدعم الزمالك فريقه بصفقات جديدة، لكن ماذا لو لم تشمل الصفقات الجديدة مهاجمين؟

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

عمر السعيد

النادي : الزمالك

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

حدد باتريس كارتيرون أولوياته للهجوم حسب الوضع الحالي لقائمة الزمالك، ومحاولا التكيف مع العناصر الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون سيعتمد على سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي للفريق بشكل أساسي خلال الموسم المقبل.

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كارتيرون يرغب في استمرار عمر السعيد بعدما قدم أداء طيبا مع الجونة ويظهر بشكل جيد بالتدريبات منذ عودته من الإعارة.

من جهة أخرى، لا يمانع كارتيرون رحيل مروان حمدي معارا عن الفريق في حالة وصول عروض مناسبة له.

ويؤمن المدرب الفرنسي بأن يوسف إبراهيم "أوباما" يستطيع شغل مركز المهاجم في حالة النقص بهذا المركز.

الزمالك حاليا يملك ثلاثة مهاجمين صرحاء في قائمته. هم عمر السعيد، وسيف الدين الجزيري، ومروان حمدي.

ويملك الزمالك أيضا يوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرف بنشرقي، وعمر كمال عبد الواحد الذين يستطيعون شغل مركز المهاجم، لكنه ليس مركزهم الأساسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر بموعد سيتحدد لاحقا.

في الدوري الزمالك عمر السعيد
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