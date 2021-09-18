طارق سليمان يعلن عبر في الجول انتقال نجله من الأهلي إلى مصر للمقاصة

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 12:22

كتب : أحمد شاكر

أحمد طارق سليمان

انتقل أحمد طارق سليمان حارس الأهلي الشاب إلى مصر للمقاصة قادما من الأهلي.

وقال طارق سليمان والده، ومدرب حراس الأهلي السابق في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد طارق سليمان انضم إلى مصر للمقاصة لمدة 3 مواسم".

وأضاف "سينضم لهم بداية من اليوم السبت. نادي له تاريخ كبير وعريق".

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طارق سليمان أتم "نادي يعلم جيدا كيف يعمل وكيف يستثمر وأرى أنه الفريق الأنسب له بما يمتلك من مناخ جيد يساعد على النجاح".

ويملك الأهلي حاليا أربعة حراس للفريق الأول، هم محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

في الدوري الأهلي مصر للمقاصة أحمد طارق سليمان
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