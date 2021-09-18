دايلي ميل: هودسون-أودوي يريد تمثيل غانا بدلا من إنجلترا

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن كالوم هودسون-أودوي جناح نادي تشيلسي يريد اللعب لمنتخب غانا لأنه يشعر بـ"خيبة أمل" من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

هودسون-أودوي مثل منتخب إنجلترا في 3 مباريات من قبل وكان أصغر لاعب يمثل الفريق في مواجهة رسمية، حين شارك ضد التشيك في مارس 2019 وعمره 18 عاما و4 أشهر.

لكنه ابتعد عن فريق الأسود الثلاثة منذ نوفمبر 2019.

وفي أغسطس الماضي رفض الانضمام لمنتخب شباب إنجلترا بعد استدعائه.

وأوضحت دايلي ميل أن هودسون-أودوي (20 عاما) حزين لابتعاده عن منتخب إنجلترا الأول، وكان جاريث ساوثجيت مدرب الفريق قال في وقت سابق إن اللاعب سيكون له دور معه.

ويستطيع هودسون-أودوي تمثيل منتخب بلده الأم، غانا، لأن مبارياته الثلاث مع إنجلترا كانت قبل بلوغه 21 عاما.

لكن بشرط المشاركة مع فريق النجوم السوداء بعد مرور 3 سنوات على ظهوره الأخير مع إنجلترا.

وهو ما يعني أن هودسون-أودوي يستطيع تمثيل غانا في نوفمبر 2022، مباشرة قبل كأس العالم المقبلة.

وصرح هودسون-أودوي في وقت سابق أنه على استعداد لتمثيل منتخب غانا الذي شارك في المونديال 3 مرات.

وحصد منتخب غانا 3 نقاط من أول مباراتين في المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

فاز على إثيوبيا بهدف وبالنتيجة ذاتها خسر من جنوب إفريقيا.

وتأهلت غانا لثمن نهائي كأس العالم في مشاركتها الأولى عام 2006 وبلغت ربع النهائي في 2010.

لكن ودعت من الدور الأول في ظهورها الأخير عام 2014 في البرازيل.