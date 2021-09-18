كلوب: صلاح الملهم يجسد رغبتنا في تحقيق المزيد

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بنجمه محمد صلاح الذي سجل هدفه المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي حين نال من شباك ليدز يونايتد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ثناء معتاد من الألماني على الأسطورة المصرية الذي يخوض موسمه الخامس مع الفريق الإنجليزي.

وقبل مواجهة كريستال بالاس يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز قال كلوب عن مهاجمه:"نقدر صلاح كثيرا، أتذكر آخر يوم من الموسم الماضي حين خسر سباق الحذاء الذهبي، اللاعبون كانوا يساندونه بسبب كل ما قدمه للفريق خلال موسم صعب حقا".

وواصل في تصريحات نشرها Anfield Watch "صلاح شخص ملهم، استفدنا كثيرا كفريق من رغبته في تسجيل الأهداف. ولا ننسى تمريراته الحاسمة. صلاح لاعب يجسد رغبتنا في تحقيق المزيد".

ورفض كلوب التعليق على مسألة تجديد عقد صلاح حين سئل عن الأمر في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بالاس.

وقالت تقارير إن ليفربول يفاوض صلاح لتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2023.

منذ انتقاله لليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو توج صلاح بأربعة ألقاب مع الفريق أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

نال صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري في موسمي 2017-2018 و2018-2019.