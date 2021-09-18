ليكيب: ميسي سينال 110 ملايين يورو في 3 سنوات مع باريس السبت، 18 سبتمبر 2021 - 11:11 كتب : FilGoal ليوناردو - ليونيل ميسي - ناصر الخليفي ميسي باريس سان جيرمان نرشح لكم أخر الأخبار دايلي ميل: هودسون-أودوي يريد تمثيل غانا بدلا من إنجلترا 4 دقيقة | أوروبا "مدرب خيالي" ساعد أرتيتا على المرور من أوقاته الصعبة في أرسنال 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي كرة يد - يحيى خالد أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا 24 دقيقة | رياضات أخرى كلوب: صلاح الملهم يجسد رغبتنا في تحقيق المزيد 34 دقيقة | المحترفون ليكيب: ميسي سينال 110 ملايين يورو في 3 سنوات مع باريس 52 دقيقة | ميركاتو هدفان يفصلان صلاح عن رقم لم يبلغه سوى 3 أساطير ساعة | تقرير في الجول تركي آل الشيخ: أتمنى أن تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي ساعة | مصر مواعيد مباريات السبت 18-9-2021 – ليفربول ضد كريستال بالاس ومواجهات قوية في أوروبا ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كلوب: صلاح الملهم يجسد رغبتنا في تحقيق المزيد كرة يد - يحيى خالد أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا هدفان يفصلان صلاح عن رقم لم يبلغه سوى 3 أساطير تركي آل الشيخ: أتمنى أن تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي ليكيب: ميسي سينال 110 ملايين يورو في 3 سنوات مع باريس الأكثر مشاهدة 1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 نيوكاسل يونايتد 1 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإسباني 1 سيلتا فيجو 2 قادش انتهت الدوري الفرنسي 3 ستراسبورج 0 ميتز انتهت الدوري الإيطالي 0 ساسولو 1 تورينو انتهت الدوري الألماني 2 هيرتا برلين 1 جرويتر فيورث انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول - كريستال بالاس لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - ساوثامبتون لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - أرسنال لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - إيفرتون لم تبدأ 18:30 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - أتليتك بلباو لم تبدأ 16:15 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - مانشستر يونايتد لم تبدأ 15:00 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - تشيلسي لم تبدأ 17:30 الدوري الإسباني - فالنسيا - ريال مدريد لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - أولمبيك ليون لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - ميلان لم تبدأ 20:45 قد ينال إعجابك